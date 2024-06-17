Четверть за Путина, половина в замешательстве: В Литве рассказали о позиции русскоязычных жителей
Президент Латвии: Четверть русскоязычных жителей очень явно поддерживают Путина
Среди русскоязычных жителей Латвии наблюдается раскол: четверть из них "очень явно" поддерживает президента РФ Владимира Путина и его политику в отношении Украины. Об этом заявил лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Tages-Anzeiger.
Также, по его словам, ещё четверть русскоязычных граждан Латвии поддерживает Украину, а оставшийся процент "находится в замешательстве или не хочет говорить на эту тему".
Ринкевичс добавил, что власти "пытаются войти в контакт с русскоязычным населением".
При этом власти Латвии ранее решили депортировать часть российских граждан. Осенью прошлого года об этом предупредили более трёх тысяч человек, а в январе вскрылся крайне показательный случай. В частности, ВНЖ в прибалтийской республике лишили слабовидящую 72-летнюю гражданку России, которая не смогла пройти языковое тестирование. В МИД России пояснили, что такая практика может стать массовой.
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