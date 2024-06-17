Четверть за Путина, половина в замешательстве: В Литве рассказали о позиции русскоязычных жителей

Среди русскоязычных жителей Латвии наблюдается раскол: четверть из них "очень явно" поддерживает президента РФ Владимира Путина и его политику в отношении Украины. Об этом заявил лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Tages-Anzeiger.

Также, по его словам, ещё четверть русскоязычных граждан Латвии поддерживает Украину, а оставшийся процент "находится в замешательстве или не хочет говорить на эту тему".