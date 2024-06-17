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17 июня, 13:13

Четверть за Путина, половина в замешательстве: В Литве рассказали о позиции русскоязычных жителей

Президент Латвии: Четверть русскоязычных жителей очень явно поддерживают Путина

Среди русскоязычных жителей Латвии наблюдается раскол: четверть из них "очень явно" поддерживает президента РФ Владимира Путина и его политику в отношении Украины. Об этом заявил лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Tages-Anzeiger.

Также, по его словам, ещё четверть русскоязычных граждан Латвии поддерживает Украину, а оставшийся процент "находится в замешательстве или не хочет говорить на эту тему".

Ринкевичс добавил, что власти "пытаются войти в контакт с русскоязычным населением".

Власти Латвии распорядились депортировать 34 россиянина
Власти Латвии распорядились депортировать 34 россиянина

При этом власти Латвии ранее решили депортировать часть российских граждан. Осенью прошлого года об этом предупредили более трёх тысяч человек, а в январе вскрылся крайне показательный случай. В частности, ВНЖ в прибалтийской республике лишили слабовидящую 72-летнюю гражданку России, которая не смогла пройти языковое тестирование. В МИД России пояснили, что такая практика может стать массовой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / krivinis

Александра Вишнякова
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