Или судьба Гитлера, или камера в Сибири: Американский офицер озвучил предсказание для Зеленского
Экс-офицер США Беннетт: Зеленский закончит как Гитлер и Муссолини
Владимир Зеленский закончит как Гитлер и Муссолини. Об этом заявил экс-офицер армии США Скотт Беннетт в беседе с RT.
"Я считаю, что у него будет конец такой же, как у Гитлера и Муссолини. Это просто вопрос того, когда протрезвеют люди на Украине и от этого лунатика заберут свою страну обратно себе", — отметил офицер.
Он считает, что до старости Зеленский точно не доживёт — его убьют раньше. По словам экс-военного, Запад примет такое решение, потому что глава киевского режима слишком много знает, поэтому его необходимо ликвидировать, чтобы общественности не раскрылись деяния США.
Но Беннетт предложил Зеленскому альтернативу. По его мнению, от убийства его спасёт только суд, после которого он будет отбывать срок "в камере где-то в Сибири".
Ранее анонимные украинские чиновники заявили, что Запад перестаёт доверять киевскому режиму, так как Зеленский принимает ничем не объяснимые кадровые решения. До этого глава ДНР Денис Пушилин отметил, что из-за этих странных решений Зеленского может ждать удар в спину со стороны союзников.
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