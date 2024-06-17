Владимир Зеленский закончит как Гитлер и Муссолини. Об этом заявил экс-офицер армии США Скотт Беннетт в беседе с RT.

"Я считаю, что у него будет конец такой же, как у Гитлера и Муссолини. Это просто вопрос того, когда протрезвеют люди на Украине и от этого лунатика заберут свою страну обратно себе", — отметил офицер.

Он считает, что до старости Зеленский точно не доживёт — его убьют раньше. По словам экс-военного, Запад примет такое решение, потому что глава киевского режима слишком много знает, поэтому его необходимо ликвидировать, чтобы общественности не раскрылись деяния США.