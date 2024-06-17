Политолог назвал главные факторы, влияющие на расположенность РФ к переговорам с Украиной
Политолог Мухин: Условия переговоров с Киевом может ужесточить ситуация на СВО
Ситуация на фронте может ужесточить условия для переговоров, которые Россия выдвигает Украине. Об этом сообщил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
"Нынешнее предложение довольно чётко связано с тем, что Россия предлагала ранее в Минске и Стамбуле. То, какую реакцию мы наблюдаем, это тоже было вполне предсказуемо. Отреагировали те, кто пытается заработать на российско-украинском конфликте. По понятным причинам они отреагировали негативно, ведь эти предложения могут перекрыть им заработок", — рассказал Мухин интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
По его словам, условия, которые РФ выдвигает для начала диалога, зависят от нескольких факторов и могут становиться жёстче с каждым разом. Он отметил, что Россия смотрит на меры поддержки Незалежной западных стран, ситуацию на фронте, состояние экономической сферы противника. Только после этого, добавил эксперт, выдвигается возможный план переговоров.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил план мирного разрешения конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен вывести ВСУ из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от членства в НАТО. При таких обстоятельствах российские войска немедленно остановят огонь. Позже Нарышкин добавил, что в будущем условия заключения договора для Украины будут более жёсткими.
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