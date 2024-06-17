Политолог назвал главные факторы, влияющие на расположенность РФ к переговорам с Украиной

Ситуация на фронте может ужесточить условия для переговоров, которые Россия выдвигает Украине. Об этом сообщил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Нынешнее предложение довольно чётко связано с тем, что Россия предлагала ранее в Минске и Стамбуле. То, какую реакцию мы наблюдаем, это тоже было вполне предсказуемо. Отреагировали те, кто пытается заработать на российско-украинском конфликте. По понятным причинам они отреагировали негативно, ведь эти предложения могут перекрыть им заработок", — рассказал Мухин интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По его словам, условия, которые РФ выдвигает для начала диалога, зависят от нескольких факторов и могут становиться жёстче с каждым разом. Он отметил, что Россия смотрит на меры поддержки Незалежной западных стран, ситуацию на фронте, состояние экономической сферы противника. Только после этого, добавил эксперт, выдвигается возможный план переговоров.