Сайт Минобороны РФ добавил Горнина, Фрадкова и Цивилёву во вкладку "руководство"

На официальном сайте Министерства обороны России обновилась вкладка с руководителями. Теперь там стали отображаться первый замглавы российского ведомства Леонид Горнин, а также заместители Павел Фрадков и Анна Цивилёва.

Как сообщал Life.ru, по указу президента России Владимира Путина свои должности в Министерстве обороны РФ оставили Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Вместо них были назначены Леонид Горнин, Анна Цивилёва и Павел Фрадков. Также глава государства подписал документ, благодаря которому у министра военного ведомства может быть 12 заместителей. В МО рассказывали о том, какие обязанности будут исполнять новые замминистра обороны.