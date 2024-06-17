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17 июня, 16:30

Сайт Минобороны РФ добавил Горнина, Фрадкова и Цивилёву во вкладку "руководство"

Павел Фрадков, Леонид Горнин, Анна Цивилёва. Обложка © rosim.gov.ru, © ТАСС / Артём Геодакян, Дмитрий Шевалдин

Павел Фрадков, Леонид Горнин, Анна Цивилёва. Обложка © rosim.gov.ru, © ТАСС / Артём Геодакян, Дмитрий Шевалдин

На официальном сайте Министерства обороны России обновилась вкладка с руководителями. Теперь там стали отображаться первый замглавы российского ведомства Леонид Горнин, а также заместители Павел Фрадков и Анна Цивилёва.

Как сообщал Life.ru, по указу президента России Владимира Путина свои должности в Министерстве обороны РФ оставили Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Вместо них были назначены Леонид Горнин, Анна Цивилёва и Павел Фрадков. Также глава государства подписал документ, благодаря которому у министра военного ведомства может быть 12 заместителей. В МО рассказывали о том, какие обязанности будут исполнять новые замминистра обороны.

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Александра Мышляева
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