Германский исторический институт в Москве* признали нежелательной организацией

Министерство юстиции России добавило в список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны, немецкую организацию "Германский исторический институт в Москве". Об этом говорится в документе ведомства.

Ранее Минюст признал иностранным агентом журналистку Екатерину Дунцову**. А вот ООО "Чайка Белые сады" было исключено из реестра. Позже список пополнил комик Данила Поперечный**, а также экс-главред "Сноба" Станислав Кучер**, политтехнологи Игорь Артемьев** и Алексей Комелев** и священник-пятидесятник Альберт Раткин**.