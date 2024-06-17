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17 июня, 17:13

Германский исторический институт в Москве* признали нежелательной организацией

Министерство юстиции России добавило в список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны, немецкую организацию "Германский исторический институт в Москве". Об этом говорится в документе ведомства.

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Ранее Минюст признал иностранным агентом журналистку Екатерину Дунцову**. А вот ООО "Чайка Белые сады" было исключено из реестра. Позже список пополнил комик Данила Поперечный**, а также экс-главред "Сноба" Станислав Кучер**, политтехнологи Игорь Артемьев** и Алексей Комелев** и священник-пятидесятник Альберт Раткин**.

* Организации, чья деятельность признана нежелательной в России.

** Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Deutsches Historisches Institut Moskau / Германский исторический институт

Александра Мышляева
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