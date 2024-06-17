В Чехии опровергли версию с диверсией после взрыва на военном полигоне

Детонация боеприпасов на военном полигоне в чешской Либаве не связана с диверсией другой страны. Об этом заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова в своих социальных сетях.

"На основании информации, полученной на месте сегодняшнего трагического события в Либаве, могу констатировать, что, по первоначальным выводам, можно исключить, что взрыв был вызван диверсией или иной деятельностью иностранного государства", — говорится в сообщении.