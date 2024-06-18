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17 июня, 21:37

Столтенберг оправдался за заявление о ядерном вооружении НАТО

Столтенберг: НАТО не намерено увеличивать количество ядерных боезарядов

В НАТО заявили о том, что организация не планирует увеличивать количество своих ядерных зарядов, а лишь занимается модернизацией самолётов, которые могут нести подобное вооружение. Об этом после встречи с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом в беседе с журналистами рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Нет никаких планов по увеличению количества ядерных боезарядов, мы модернизируем самолёты-носители путём замены устаревших на новые самолёты пятого поколения, и США модернизируют вооружения, которые у них развёрнуты", — заявил политический деятель.

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Столтенберг счёл опасным мир, в котором у России есть ядерное оружие

Ранее Столтенберг выступил с утверждением, что страны, входящие в Североатлантический альянс, проводят консультации о том, нужно ли приводить в состояние боевой готовности ядерное оружие. Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эти слова генсека НАТО были сказаны для того, чтобы в очередной раз повысить напряжённость.

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nato.int

Алексей Соловьёв
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