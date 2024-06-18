Столтенберг оправдался за заявление о ядерном вооружении НАТО

В НАТО заявили о том, что организация не планирует увеличивать количество своих ядерных зарядов, а лишь занимается модернизацией самолётов, которые могут нести подобное вооружение. Об этом после встречи с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом в беседе с журналистами рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.