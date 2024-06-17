Столтенберг счёл опасным мир, в котором у России есть ядерное оружие
Всем членам НАТО было бы неплохо иметь ядерное оружие в своих арсеналах, чтобы мир оставался безопасным местом. Таким мнением поделился генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The Telegraph.
"Мир, в котором и у России, и у Китая, и у КНДР есть ядерное оружие, а у НАТО его нет, не является безопасным", — убеждён натовский генсек.
Ранее президент России Владимир Путин отверг обвинения в размахивании "ядерной дубинкой" и подчеркнул, что считает недопустимым не только применение ядерного оружия, но и угрозы нанесения подобного удара. Кроме того, он призвал лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов и напомнил, что применение ядерного оружия в соответствии с нашей ядерной доктриной возможно лишь в исключительных случаях. В США отнеслись к словам Путина серьёзно.
EPA / ZOLTAN MATHE HUNGARY OUT