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18 июня, 02:38

Названо серьёзное заболевание, на которое указывает тяга к сладкому

Врач Харченко: Тяга к сладкому может указывать на нарушения микробиоты кишечника

Тяга к сладкому может быть признаком грибкового поражения кишечника. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Харченко.

Подобное желание представляет собой признак любого нарушения микробиоты кишечника, в том числе и при грибковом дисбиозе. Медик уточнила, что простые углеводы являются питательной средой для грибов, которые с помощью медиаторов посылают в мозг сигнал о том, что желудку требуется сладкое. Тем самым, по словам врача Европейского медицинского центра EMC, поражённая микробиота влияет на вкусовые пристрастия человека.

В то же время людей тянет на сладкое и из-за стресса, а также по другим причинам. О грибковом поражении желудочно-кишечного тракта могут говорить вздутие живота, изменение вкуса привычной пищи, появление в ротовой полости слизи белого цвета, а ещё диарея и боли. У женщин к этому всему может добавиться молочница.

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Медик подчеркнула, что эту патологию надо лечить в кратчайшие сроки, пока данный недуг не привёл к попаданию инфекции в кровоток. Собеседница издания объяснила, что скорость развития болезни зависит от причин её появления.

"Грибковая инфекция, которая попадает в организм извне, может развиваться стремительно и сопровождаться повышением температуры тела, болями в животе, нарушением стула и другими симптомами интоксикации. А если грибковая инфекция — следствие длительного дисбаланса микробиоты, то симптоматика менее выражена и инфекция развивается постепенно", — заключила Харченко.

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Ранее Life.ru писал, что в жаркую погоду не стоит пытаться заглушить жажду сладкой газировкой, кофе, крепким чаем. Специалисты также порекомендовали исключить из рациона любой алкоголь.

Обложка ©

Pixabay / Hans

Алексей Соловьёв
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