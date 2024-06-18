Ещё одна страна передумала подписывать коммюнике украинского саммита

Руанда решила отозвать свою подпись под совместным заявлением участников "мирного саммита" по урегулированию украинского кризиса в Бюргенштоке. Название страны оказалось вычеркнуто из списка государств, поддержавших документ.

Очередное обновление данных на сайте Министерства иностранных дел Швейцарии произошло в понедельник, 17 июня. За день до этого страница ещё содержала упоминание о Руанде. Своё решение власти африканского государства пока не комментировали.