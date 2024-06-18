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18 июня, 00:39

Ещё одна страна передумала подписывать коммюнике украинского саммита

Руанда отозвала свою подпись под коммюнике украинского саммита в Швейцарии

Руанда решила отозвать свою подпись под совместным заявлением участников "мирного саммита" по урегулированию украинского кризиса в Бюргенштоке. Название страны оказалось вычеркнуто из списка государств, поддержавших документ.

Очередное обновление данных на сайте Министерства иностранных дел Швейцарии произошло в понедельник, 17 июня. За день до этого страница ещё содержала упоминание о Руанде. Своё решение власти африканского государства пока не комментировали.

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Напомним, что итоговый документ в день завершения конференции подписали лишь 80 держав из 91. Поддерживать коммюнике отказались Бахрейн, Индонезия, Саудовская Аравия, Армения, Таиланд, Мексика, Ливия, Индия, ОАЭ, ЮАР и Бразилия. На следующий день к ним присоединились ещё две страны — Ирак и Иордания.

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X / Swiss MFA

Илья Пушкарев
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