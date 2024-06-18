"Дать отпор": Канцлер Австрии заявил о допустимости ударов ВСУ по России

Он также отметил, что Австрия является нейтральной страной и не оказывает киевскому режиму военную помощь. Другие же государства делают это, по словам Нехаммера, чтобы украинцы "могли дать отпор". Тем не менее Вена, как член Евросоюза, солидарна с союзниками в вопросе антироссийских санкций и финансовой помощи ВСУ, добавил австрийский канцлер.



