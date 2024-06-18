"Дать отпор": Канцлер Австрии заявил о допустимости ударов ВСУ по России
Канцлер Австрии Нехаммер: Удары ВСУ по России допустимы международным правом
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Обложка © TACC / EPA / MICHAEL BUHOLZER / POOL
Удары ВСУ по территории России допустимы. С соответствующим заявлением выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Подобные нападения на Россию допустимы международным правом", — сказал Нехаммер в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.
Он также отметил, что Австрия является нейтральной страной и не оказывает киевскому режиму военную помощь. Другие же государства делают это, по словам Нехаммера, чтобы украинцы "могли дать отпор". Тем не менее Вена, как член Евросоюза, солидарна с союзниками в вопросе антироссийских санкций и финансовой помощи ВСУ, добавил австрийский канцлер.
Напомним, НАТО делает всё для того, чтобы продлить конфликт на Украине. Так, ранее альянс решил позволить ВСУ наносить удары по территории России. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что поставки военной помощи Киеву станут обязательными для членов военного блока.