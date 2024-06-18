Солдат из 2-го "Б": Зеленский ввёл на Украине начальную военную подготовку для самых маленьких
Зеленский подписал указ о начальной военной подготовке в школах и вузах Украины
На Украине вводится начальная общевойсковая подготовка для учащихся школ и вузов. Такой указ подписал Владимир Зеленский, который месяц назад утратил свою легитимность.
Документ подразумевает, что изучаемый в школах и вузах обязательный предмет "Защита Украины" будет дополнен комплексом практических занятий. Среди целей законопроекта значится подготовка граждан к "национальному сопротивлению".
Ранее сообщалось, что русский язык сегодня преподают только в трёх школах Украины. Об этом заявил так называемый языковой омбудсмен страны Тарас Креминь. По его словам, сейчас русский изучают менее тысячи украинских детей.
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