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18 июня, 09:54

Солдат из 2-го "Б": Зеленский ввёл на Украине начальную военную подготовку для самых маленьких

Зеленский подписал указ о начальной военной подготовке в школах и вузах Украины

На Украине вводится начальная общевойсковая подготовка для учащихся школ и вузов. Такой указ подписал Владимир Зеленский, который месяц назад утратил свою легитимность.

Документ подразумевает, что изучаемый в школах и вузах обязательный предмет "Защита Украины" будет дополнен комплексом практических занятий. Среди целей законопроекта значится подготовка граждан к "национальному сопротивлению".

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Ранее сообщалось, что русский язык сегодня преподают только в трёх школах Украины. Об этом заявил так называемый языковой омбудсмен страны Тарас Креминь. По его словам, сейчас русский изучают менее тысячи украинских детей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Алексей Берковиц
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