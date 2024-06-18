На Украине вводится начальная общевойсковая подготовка для учащихся школ и вузов. Такой указ подписал Владимир Зеленский, который месяц назад утратил свою легитимность.

Документ подразумевает, что изучаемый в школах и вузах обязательный предмет "Защита Украины" будет дополнен комплексом практических занятий. Среди целей законопроекта значится подготовка граждан к "национальному сопротивлению".