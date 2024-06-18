Днепрогэс полностью вышла из строя

Днепрогэс, которая находится в подконтрольном ВСУ Запорожье, полностью выведена из строя. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Днепрогэс на сегодня полностью выведена из строя. Она не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский, а также использовали для своих военных нужд ВСУ", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что после ударов по энергетической инфраструктуре города вышли из строя машинные залы и распределительные станции ГЭС. Однако плотина не пострадала и используется для транспортного сообщения между берегами Днепра.