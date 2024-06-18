В США арестовали Джастина Тимберлейка
ABC News: Джастина Тимберлейка арестовали за нетрезвое вождение в США
Джастин Тимберлейк. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell
Популярного американского певца Джастина Тимберлейка арестовали в элитном районе Хэмптонс в штате Нью-Йорк за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Само задержание произошло вечером в понедельник, 17 июня, а уже сегодня поп-звезда предстанет перед судом.
А в мае в аэропорту Схипхол в Нидерландах была задержана 41-летняя рэперша Ники Минаж. При себе у певицы были лёгкие наркотики. Уже на следующий день её оштрафовали и отпустили.