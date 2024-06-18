ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 13:43

В США арестовали Джастина Тимберлейка

ABC News: Джастина Тимберлейка арестовали за нетрезвое вождение в США

Джастин Тимберлейк. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell

Джастин Тимберлейк. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell

Популярного американского певца Джастина Тимберлейка арестовали в элитном районе Хэмптонс в штате Нью-Йорк за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Само задержание произошло вечером в понедельник, 17 июня, а уже сегодня поп-звезда предстанет перед судом.

5 отечественных звёзд, кто под алкоголем превращается в любителей помахать кулаками
5 отечественных звёзд, кто под алкоголем превращается в любителей помахать кулаками

А в мае в аэропорту Схипхол в Нидерландах была задержана 41-летняя рэперша Ники Минаж. При себе у певицы были лёгкие наркотики. Уже на следующий день её оштрафовали и отпустили.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • США
  • Джастин Тимберлейк
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров