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18 июня, 14:13

Задержаны два участника поножовщины в Одинцове, при которой пострадал мужчина

Задержаны двое мужчин, участвовавших в поножовщине в подмосковном Одинцове, в результате которой пострадал 32-летний мужчина. Об этом во вторник, 18 июня, заявил мэр города Андрей Иванов.

В Одинцове двое неизвестных с ножом напали на мужчину. Видео © Telegram / SHOT

"Задержаны двое граждан ближнего зарубежья, которые принимали участие в конфликте... Сотрудники полиции проводят проверку... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", — написал он в телеграм-канале.

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В Подмосковье девушка с ножом набросилась на посетителей магазина

Напомним, 16 июня в Одинцове двое неизвестных с ножом напали на мужчину в районе Можайского шоссе. Пострадавший пытался убежать от злоумышленников прямо по дороге, однако упал. В итоге преступники нанесли ему несколько ножевых ранений и скрылись с места на синей "пятнашке" с белой наклейкой.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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