Горячие девочки в купальниках: 8 звёзд, оголившихся летом-2024 на пляже

Новые фотографии звёзд всегда вызывают обсуждения, самые резонансные обязательно попадают в СМИ. Но когда известная личность выкладывает полуголые кадры с отдыха, это производит настоящий фурор. Кто-то не может налюбоваться шикарным телом, а другие, наоборот, осуждают излишнюю откровенность. Это лето не стало исключением, и звёзды вновь порадовали поклонников горячими фото в купальниках. Life.ru подготовил подборку из восьми оголившихся знаменитостей.

Яна Рудковская позирует на пляже

На фото в купальниках Яна Рудковская всегда демонстрирует длинные ноги. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rudkovskayaofficial

Яна Рудковская, как никто другой, любит похвастаться роскошной жизнью. В отпуске такую возможность продюсер тоже не упускает и регулярно демонстрирует свой огромный гардероб купальников. Помимо одежды Яна не прочь показать и фигуру, правда, в последнее время все купальники у звезды слитные и рассмотреть можно только длинные ноги. Кстати, Рудковскую часто подозревают в фотошопе и говорят, что ноги на фото получаются неестественно.

Разводящаяся Нюша в микробикини

Нюша после развода остаётся в прекрасной форме. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nyusha_nyusha

Певица Нюша недавно развелась, но, несмотря на это, девушка выглядит потрясающе. Одиночество ей явно идёт на пользу. Звезда родила уже двоих детей, а её фигура выглядит такой же подтянутой, как и 10 лет назад! От поклонников певица свои формы не скрывает и радует горячими фотографиями с пляжа. А что? Девушка свободная, имеет право.

Ханна в купальнике

Ханна умеет подбирать удачные ракурсы, чтобы все части тела выглядели прекрасно. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / offi_hanna

И Ханну природа не обделила стройными длинными ногами. С верхней частью тела тоже всё хорошо, однако девушка говорила, что грудь ей не нравится и она с удовольствием сделала бы пластическую операцию, но очень боится. Судя по снимкам с пляжа, с грудью у певицы всё отлично и никакие вмешательства ей не нужны. Поклонникам артистки не привыкать к открытым образам звезды, поэтому жаркие летние фотографии их уже не особо удивляют.

Похудевшая Бьянка показала фигуру

Бьянка наслаждается коктейлем на райском пляже. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biankarnb

На много лет певица Бьянка пропала с радаров, но в последние годы девушка начала активно возвращаться в медиа и приводить себя в былую форму. Сейчас артистка выглядит шикарно и не забывает об этом напоминать. Совсем недавно Бьянка в своих социальных сетях поделилась кадрами с пляжа, на которых она в бикини наслаждается кокосовой водой. Что-что, а позавидовать хочется!

Клава Кока и красный купальник

Певица Клава Кока устроила пожар на балконе своего номера. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / klavacoca

Эта публикация собрала почти 150 тысяч лайков! Клава Кока устроила горячую фотосессию в красном купальнике на балконе своего номера. Комментарии, кажется, излишни. Выглядит звезда невероятно сексуально, но при этом совсем не пошло!

Кристина Асмус надела бикини с вырезом под грудью

Актриса Кристина Асмус поделилась нескромными кадрами в бикини. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina

Действия Кристины Асмус всегда вызывают множество обсуждений, вот и пляжные фотки без внимания не остались. Тело актрисы выглядит достойно, но во мнениях люди разошлись: одни говорят, что оголяться Асмус не стоит, а другие просто в восторге и осыпают звезду комплиментами.

Милана Тюльпанова похвасталась фигурой в купальнике

Милана Тюльпанова показала выдающиеся формы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milana_tulpanova

Откровенные фотографии для этой девушки не редкость. Конечно, кто будет прятать такие формы? Вот и сейчас блогерша в очередной раз напомнила поклонникам и СМИ, что ей есть чем похвастаться. Как думаете, не маловат ли купальник?

Пэрис Хилтон выбрала бикини из кожи

Пэрис Хилтон предпочла обычному бикини кожаное. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parishilton

Ну и вишенкой на торте стала американская певица Пэрис Хилтон. В этот раз Пэрис удивила необычным образом. Это вам не просто фото в бикини на пляже. Звезда выложила кадры со съёмок, где позирует в чёрном кожаном купальнике. Вот это действительно горячий контент! В свои 43 года певица ничуть не уступает себе в юности, а её тело по-прежнему восхищает многих людей.