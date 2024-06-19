В Швейцарии заявили, что никакого итогового документа по форуму Зеленского не существует
МИД Швейцарии опроверг существование физической версии коммюнике по Украине
МИД Швейцарии неожиданно опроверг существование физической версии итогового коммюнике по Украине, которое "подписывали" страны – участницы "форума мира". Такое заявление сделал пресс-секретарь ведомства Пьер-Ален Эльчингер.
По его словам, на сайте швейцарского МИД итоговое коммюнике было размещено со списком стран, которые выразили его поддержку в той или иной форме.
"Это "живой список", поскольку государства и международные организации могут продолжать присоединяться к коммюнике, даже те, кто не участвовал в конференции", — приводит слова Эльчингера РИА "Новости".
Напомним, что итоговый документ в день завершения конференции подписали лишь 80 держав из 91. Поддерживать коммюнике отказались Бахрейн, Индонезия, Саудовская Аравия, Армения, Таиланд, Мексика, Ливия, Индия, ОАЭ, ЮАР и Бразилия. На следующий день к ним присоединились ещё две страны — Ирак и Иордания.
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