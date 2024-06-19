В Швейцарии заявили, что никакого итогового документа по форуму Зеленского не существует

МИД Швейцарии неожиданно опроверг существование физической версии итогового коммюнике по Украине, которое "подписывали" страны – участницы "форума мира". Такое заявление сделал пресс-секретарь ведомства Пьер-Ален Эльчингер.

По его словам, на сайте швейцарского МИД итоговое коммюнике было размещено со списком стран, которые выразили его поддержку в той или иной форме.