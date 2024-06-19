В Госдуме захотели без суда блокировать сайты по продаже табака

В Госдуме собираются добиться внесудебной блокировки сайтов, которые нелегально продают табак. С такой инициативой выступил зампред думского Комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов ("Единая Россия"). Соответствующее письмо он уже направил председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину, копия есть в распоряжении Life.ru.

Спиридонов отметил, что блокировать сайты, занимающиеся нелегальной продажей табака, необходимо очень быстро. Предложенный законопроект был уже обсуждён на заседании Экспертного совета по развитию конкуренции на рынках никотинсодержащей продукции.