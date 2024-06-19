В Госдуме захотели без суда блокировать сайты по продаже табака
Депутат Спиридонов предложил блокировать сайты за нелегальную продажу табака
В Госдуме собираются добиться внесудебной блокировки сайтов, которые нелегально продают табак. С такой инициативой выступил зампред думского Комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов ("Единая Россия"). Соответствующее письмо он уже направил председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину, копия есть в распоряжении Life.ru.
Спиридонов отметил, что блокировать сайты, занимающиеся нелегальной продажей табака, необходимо очень быстро. Предложенный законопроект был уже обсуждён на заседании Экспертного совета по развитию конкуренции на рынках никотинсодержащей продукции.
"По результатам выявленных Роспотребнадзором в 2023 году нарушений было подано 2389 исковых заявлений в суд в целях блокировки подобных сайтов. Мы с коллегами предлагаем сделать так, чтобы ресурсы блокировались сразу при обнаружении нарушений", — говорится в пояснительной записке депутата.
Ранее Life.ru сообщал, что Госдума приняла в первом чтении проект, запрещающий продажу энергетиков детям. Норма может вступить в силу с 1 сентября текущего года. Депутаты уточнили, что о необходимости введения этих мер попросили сами родители и педагоги.
Freepik / nensuria