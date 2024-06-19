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19 июня, 18:07
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Ещё одна страна отказалась отправлять Киеву военную помощь

Аргентина отказалась отправлять Киеву военную помощь и вмешиваться в конфликт

Власти Аргентины не собираются вмешиваться в украинский конфликт и отправлять Киеву военную помощь. Соответствующее заявление сделал официальный представитель президента страны Мануэль Адорни.

"Мы не будем предоставлять никакую военную помощь. Мы предложим гуманитарную поддержку, помощь в логистике и разминировании территории", — сказал он журналистам на пресс-конференции.

Адорни подчеркнул, что действия Буэнос-Айреса по отношению к России не враждебны, поскольку таковыми являются отправка вооружений и участие в конфликте.

На прошлой неделе российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что латиноамериканская страна пообещала не передавать Киеву французские штурмовики Super Etendard. При этом дипломат отметил, что сближение Буэнос-Айреса и НАТО вызывает у Москвы разочарование.

А до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договорённости альянса с Венгрией, согласно которой Будапешт не будет помогать Украине. При этом республика пообещала остальным членам военного блока не мешать снабжению ВСУ.

Аргентина устремилась в НАТО
Аргентина устремилась в НАТО
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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