Жителя Горловки задержали за посты с разжиганием ненависти к русским в соцсетях
Житель Горловки задержан по подозрению в разжигании межнациональной розни в социальных сетях. Об этом сообщает УФСБ по региону. 27-летний интернет-пользователь публиковал в сети видео и комментарии, "возбуждающие ненависть в отношении группы лиц", а именно — по отношению к русским. Следователи считают, что он действовал по указанию украинских спецслужб.
"В настоящий момент фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали уже в пресс-службе управления СК РФ по ДНР.
А ранее ФСБ раскрыла в Мариуполе двух украинских шпионов с особым заданием — это сбор информации о местах дислокации российских силовых структур. А в Артёмовском районе Донецкой Народной Республики нашли заминированный схрон с иностранным оружием, предназначенным для украинской ДРГ.
ЦОС ФСБ РФ / ТАСС