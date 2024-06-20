Жителя Горловки задержали за посты с разжиганием ненависти к русским в соцсетях

Житель Горловки задержан по подозрению в разжигании межнациональной розни в социальных сетях. Об этом сообщает УФСБ по региону. 27-летний интернет-пользователь публиковал в сети видео и комментарии, "возбуждающие ненависть в отношении группы лиц", а именно — по отношению к русским. Следователи считают, что он действовал по указанию украинских спецслужб.