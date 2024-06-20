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Регион
20 июня, 07:00

Жителя Горловки задержали за посты с разжиганием ненависти к русским в соцсетях

Житель Горловки задержан по подозрению в разжигании межнациональной розни в социальных сетях. Об этом сообщает УФСБ по региону. 27-летний интернет-пользователь публиковал в сети видео и комментарии, "возбуждающие ненависть в отношении группы лиц", а именно — по отношению к русским. Следователи считают, что он действовал по указанию украинских спецслужб.

"В настоящий момент фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали уже в пресс-службе управления СК РФ по ДНР.

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А ранее ФСБ раскрыла в Мариуполе двух украинских шпионов с особым заданием — это сбор информации о местах дислокации российских силовых структур. А в Артёмовском районе Донецкой Народной Республики нашли заминированный схрон с иностранным оружием, предназначенным для украинской ДРГ.

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ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Марина Калегина
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