Путин: Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчёты в нацвалютах

Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчёты в нацвалютах, в первом квартале 2024 года их объём составил почти 60%. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе визита в азиатское государство.

"Наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчётах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", — сказал Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом.

По его данным, в прошлом году доля трансакций в российских рублях и во вьетнамских донгах составила более 40% от всех двусторонних коммерческих сделок, а уже в первом квартале этого года цифра выросла почти до 60%.