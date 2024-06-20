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20 июня, 07:58

Путин: Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчёты в нацвалютах

Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчёты в нацвалютах, в первом квартале 2024 года их объём составил почти 60%. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе визита в азиатское государство.

"Наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчётах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", — сказал Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом.

По его данным, в прошлом году доля трансакций в российских рублях и во вьетнамских донгах составила более 40% от всех двусторонних коммерческих сделок, а уже в первом квартале этого года цифра выросла почти до 60%.

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Напомним, что 19 июня Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка Путина в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Лидер РФ уже провёл переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. Также лидер РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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