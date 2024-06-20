Алтайский "ниндзя" с позывным Мияги неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром

24-летний уроженец Алтайского края почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром. О подвиге бойца с позывным Мияги рассказывает RT. Во время штурма он под разрывами кассет, миномётным обстрелом и атаками дронов прорвался на мотоцикле на брошенную вражескую позицию. Парня сильно контузило, оба уха почти не слышали, правая нога не слушалась. Следующие три дня провёл на земле без еды и воды и выжил только благодаря дождю.

Тот самый миномётный обстрел, под который попало подразделение Мияги на горных мотоциклах. Видео © RT

"Два дня подряд были холодные короткие дожди. Так я жажду утолял. Листья ел. Периодически смотрел на кусты, и мне мерещились баклажки с водой. С ума будто понемногу сходил", — поведал воин.

Несмотря на раны и истощение, ему даже удалось сбить из автомата украинский БПЛА "Баба-яга". Сейчас боец восстанавливает силы в госпитале и планирует вернуться на передовую.