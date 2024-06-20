Российский аэростат влетел на территорию Польши
Армия Польши: В воздушное пространство страны влетел российский аэростат
Оперативное командование польской армии сообщило, что на территорию страны влетел аэростат, который был размещён в Калининградской области и сорвался с привязи. Российская сторона заранее предупредила Варшаву о вероятности такого развития событий.
"О вероятности пролёта объекта [над Польшей] заранее сообщили службы Российской Федерации. За полётом аэростата, который движется в воздушном пространстве Варминьско-Мазурского воеводства в восточном направлении, непрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооружённых сил Польши", — передала пресс-служба командования.
Предварительно, объект покинет Польшу через несколько часов. В заявлении польской стороны подчёркивается, что аэростат не несёт угрозы.
Ранее Life.ru сообщал, что 13 июня Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Она будет действовать в 27 местах, где работает особый режим. Уточнялось, что Варшава пошла на этот шаг для "обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников".
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