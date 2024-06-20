Российский аэростат влетел на территорию Польши

Оперативное командование польской армии сообщило, что на территорию страны влетел аэростат, который был размещён в Калининградской области и сорвался с привязи. Российская сторона заранее предупредила Варшаву о вероятности такого развития событий.

"О вероятности пролёта объекта [над Польшей] заранее сообщили службы Российской Федерации. За полётом аэростата, который движется в воздушном пространстве Варминьско-Мазурского воеводства в восточном направлении, непрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооружённых сил Польши", — передала пресс-служба командования.