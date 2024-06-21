Сотрудники лагеря под Пермью ответят за гибель сбежавшего ребёнка, считает юрист

Работников детского лагеря в Пермском крае, откуда сбежал погибший подросток, могут приговорить к реальным срокам. Как рассказал в беседе с Ura.ru юрист Иван Хозяйкин, наказание также предусматривает крупные штрафы.

Побег ребёнка и его дальнейшая гибель стали основанием для проверки лагеря и ответственных лиц. Их действия, по словам эксперта, могут подпадать под статью 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Часть первая данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Если же будет установлено, что преступление совершено группой лиц, то возможна квалификация по части второй той же статьи, с ответственностью уже до шести лет лишения свободы", — заключил Хозяйкин.