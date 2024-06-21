Двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА на Краснодарский край
Двое сотрудников МЧС пострадали при массированной атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
"В результате прилёта беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы", — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что сотрудникам оказали медицинскую помощь, сейчас они проходят лечение амбулаторно.
Напомним, этой ночью над территорией Краснодарского края было уничтожено 43 беспилотника ВСУ. В результате атаки погиб один человек — сотрудник повреждённой котельной в краевом центре. Глава региона поручил оказать его семье помощь.
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