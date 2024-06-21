Двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА на Краснодарский край

Двое сотрудников МЧС пострадали при массированной атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

"В результате прилёта беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы", — говорится в сообщении.