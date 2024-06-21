Летние инфекции: Стало известно, какие опасности нас поджидают в тёплое время года
РИАМО: Летом можно заразиться инфекциями в водоёмах и при укусе насекомых
В тёплое время года можно легко заразиться различными бактериями, вирусами и подхватить некоторые инфекции. Чаще всего они могут попасть в организм через воду. Как пишет РИАМО со ссылкой на слова специалистов, это может произойти, например, из-за употребления воды из непроверенных колодцев или купания в бассейнах и водоёмах.
Последний способ часто становится причиной вспышек бактериальных инфекций на курортах. Плохо вымытые фрукты и овощи тоже могут быть причиной попадания инфекции в организм. Чаще нужно мыть и руки — микробы оседают на коже и на всех предметах, которые мы трогаем. Кроме того, могут быть опасны различными инфекциями и укусы насекомых.
Проявляться недуги могут самым разным образом. Чаще всего для летних инфекций характерны диарея, тошнота, повышенная температура. При укусах насекомых могут наблюдаться покраснение, зуд, сыпь и интоксикация. Также они часто могут быть переносчиками опасных заболеваний в виде энцефалита и боррелиоза. А при гепатите А может проявляться желтуха. Во всех случаях нужно сразу же обращаться к врачу, а лучше принять превентивные меры — купаться только в проверенных водоёмах, следить за гигиеной и не допускать прогулки на природе без защитной одежды.
Кстати, ранее Life сообщал, что в Японии бушует вирус, который способен убить человека за 48 часов. Всё начинается с отёка стопы. Также ранее врач-инфекционист предупредил россиян о росте риска заразиться туляремией. Болезнь по своей опасности сопоставима с чумой.
ТАСС / Сергей Фадеичев