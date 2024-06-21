Летние инфекции: Стало известно, какие опасности нас поджидают в тёплое время года

В тёплое время года можно легко заразиться различными бактериями, вирусами и подхватить некоторые инфекции. Чаще всего они могут попасть в организм через воду. Как пишет РИАМО со ссылкой на слова специалистов, это может произойти, например, из-за употребления воды из непроверенных колодцев или купания в бассейнах и водоёмах.

Последний способ часто становится причиной вспышек бактериальных инфекций на курортах. Плохо вымытые фрукты и овощи тоже могут быть причиной попадания инфекции в организм. Чаще нужно мыть и руки — микробы оседают на коже и на всех предметах, которые мы трогаем. Кроме того, могут быть опасны различными инфекциями и укусы насекомых.