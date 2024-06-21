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21 июня, 12:22

Летние инфекции: Стало известно, какие опасности нас поджидают в тёплое время года

РИАМО: Летом можно заразиться инфекциями в водоёмах и при укусе насекомых

В тёплое время года можно легко заразиться различными бактериями, вирусами и подхватить некоторые инфекции. Чаще всего они могут попасть в организм через воду. Как пишет РИАМО со ссылкой на слова специалистов, это может произойти, например, из-за употребления воды из непроверенных колодцев или купания в бассейнах и водоёмах.

Последний способ часто становится причиной вспышек бактериальных инфекций на курортах. Плохо вымытые фрукты и овощи тоже могут быть причиной попадания инфекции в организм. Чаще нужно мыть и руки — микробы оседают на коже и на всех предметах, которые мы трогаем. Кроме того, могут быть опасны различными инфекциями и укусы насекомых.

Проявляться недуги могут самым разным образом. Чаще всего для летних инфекций характерны диарея, тошнота, повышенная температура. При укусах насекомых могут наблюдаться покраснение, зуд, сыпь и интоксикация. Также они часто могут быть переносчиками опасных заболеваний в виде энцефалита и боррелиоза. А при гепатите А может проявляться желтуха. Во всех случаях нужно сразу же обращаться к врачу, а лучше принять превентивные меры — купаться только в проверенных водоёмах, следить за гигиеной и не допускать прогулки на природе без защитной одежды.

Врач рассказал, как правильно обработать рану на пляже, чтобы не занести инфекцию
Врач рассказал, как правильно обработать рану на пляже, чтобы не занести инфекцию

Кстати, ранее Life сообщал, что в Японии бушует вирус, который способен убить человека за 48 часов. Всё начинается с отёка стопы. Также ранее врач-инфекционист предупредил россиян о росте риска заразиться туляремией. Болезнь по своей опасности сопоставима с чумой.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Нигина Азамова
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