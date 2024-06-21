Немецких специалистов поразила мощность русской "супербомбы" ФАБ-3000
Focus: Российская авиабомба ФАБ-3000 способна причинить грандиозный ущерб
Российская авиабомба ФАБ-3000 является мощным оружием, которое может нанести на значительной площади поистине грандиозный ущерб. К такому выводу пришли аналитики немецкого издания Focus. В публикации говорится, что ФАБ-3000 — одна из самых тяжёлых бомб, которые вообще сейчас используются во всём мире.
Издание отмечает, что пока такую бомбу часто применять довольно проблематично, поскольку для этого требуется колоссальная материально-техническая подготовка. Но если поставить этот процесс на нужные рельсы, то последствия будут непредсказуемы.
О том, что в зоне СВО состоялся "дебют" фугасной авиабомбы ФАБ-3000, Life.ru сообщал накануне. В качестве боевой цели был выбран трёхэтажный дом, используемый как пункт временной дислокации для ВСУ в населённом пункте Липцы под Харьковом. А ранее российской "супербомбой" ФАБ-3000 восхитились и в Китае. Эксперты убеждены, что она способна ознаменовать Судный день для украинских военных.