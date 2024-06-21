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21 июня, 13:02
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Немецких специалистов поразила мощность русской "супербомбы" ФАБ-3000

Focus: Российская авиабомба ФАБ-3000 способна причинить грандиозный ущерб

Российская авиабомба ФАБ-3000 является мощным оружием, которое может нанести на значительной площади поистине грандиозный ущерб. К такому выводу пришли аналитики немецкого издания Focus. В публикации говорится, что ФАБ-3000 — одна из самых тяжёлых бомб, которые вообще сейчас используются во всём мире.

Издание отмечает, что пока такую бомбу часто применять довольно проблематично, поскольку для этого требуется колоссальная материально-техническая подготовка. Но если поставить этот процесс на нужные рельсы, то последствия будут непредсказуемы.

Успех российской "супербомбы" ФАБ-3000 в зоне СВО назвали плохой новостью для Украины
Успех российской "супербомбы" ФАБ-3000 в зоне СВО назвали плохой новостью для Украины

О том, что в зоне СВО состоялся "дебют" фугасной авиабомбы ФАБ-3000, Life.ru сообщал накануне. В качестве боевой цели был выбран трёхэтажный дом, используемый как пункт временной дислокации для ВСУ в населённом пункте Липцы под Харьковом. А ранее российской "супербомбой" ФАБ-3000 восхитились и в Китае. Эксперты убеждены, что она способна ознаменовать Судный день для украинских военных.

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Fighterbomber

Марина Калегина
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