Немецких специалистов поразила мощность русской "супербомбы" ФАБ-3000

Российская авиабомба ФАБ-3000 является мощным оружием, которое может нанести на значительной площади поистине грандиозный ущерб. К такому выводу пришли аналитики немецкого издания Focus . В публикации говорится, что ФАБ-3000 — одна из самых тяжёлых бомб, которые вообще сейчас используются во всём мире.

Издание отмечает, что пока такую бомбу часто применять довольно проблематично, поскольку для этого требуется колоссальная материально-техническая подготовка. Но если поставить этот процесс на нужные рельсы, то последствия будут непредсказуемы.