Врач назвал главную причину мигрени у женщин
Невролог Неустроев: Гормональный сбой может стать причиной мигрени у женщин
Мигрень. Обложка freepik / katemangostar
Появление мигреней у женщин может быть связано с гормонами. Об этом рассказал врач-невролог Лаврентий Неустроев, пишет "ФедералПресс".
"Появление мигренозной головной боли у женщин связано с репродуктивным циклом", — отмечает эксперт.
По статистике, женщины чаще страдают от мигреней. Причиной этому является наличие у них специфического белка пептида, объясняет врач. Причин появления мигрени много, но к основной медик относит именно гормональный сбой.
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