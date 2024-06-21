Врач назвал главную причину мигрени у женщин

Появление мигреней у женщин может быть связано с гормонами. Об этом рассказал врач-невролог Лаврентий Неустроев, пишет "ФедералПресс".

По статистике, женщины чаще страдают от мигреней. Причиной этому является наличие у них специфического белка пептида, объясняет врач. Причин появления мигрени много, но к основной медик относит именно гормональный сбой.