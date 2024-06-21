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21 июня, 19:33

Врач назвал главную причину мигрени у женщин

Невролог Неустроев: Гормональный сбой может стать причиной мигрени у женщин

Мигрень. Обложка freepik / katemangostar

Мигрень. Обложка freepik / katemangostar

Появление мигреней у женщин может быть связано с гормонами. Об этом рассказал врач-невролог Лаврентий Неустроев, пишет "ФедералПресс".

"Появление мигренозной головной боли у женщин связано с репродуктивным циклом", отмечает эксперт.

По статистике, женщины чаще страдают от мигреней. Причиной этому является наличие у них специфического белка пептида, объясняет врач. Причин появления мигрени много, но к основной медик относит именно гормональный сбой.

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Ранее Life.ru писал о 10 растениях, которые способны избавить человека от головной боли. Но с некоторыми из них стоит быть осторожными. Также врач развеял мифы о продуктах, которые вызывают головную боль. В список вызывающих неприятные ощущения вошли колбасы и сосиски. О том, почему это не имеет ничего общего с правдой, — в нашем материале.

Нигина Азамова
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