На Украине хотят поторговаться и принять предложение Путина, заявил Царёв Экс-нардеп Царёв: В Киеве есть политики, согласные на предложение Путина 21 июня, 17:10 Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В Киеве есть политические силы, которые предлагают не отказываться от мирной инициативы президента РФ Владимира Путина, но при этом хотят поторговаться для более лояльных условий. Об этом рассказал "Царьграду" бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

"Есть такие на Украине, которые говорят: дескать, то, что озвучил Путин, это стартовые условия, но потом мы начнём разговаривать. Если получится запустить полноценный диалог, то в процессе можно будет добиться как минимум того, чтобы граница проходила по линии фронта", — объяснил он.

По словам экс-нардепа, такие украинские политики просто боятся того, что российские войска в скором времени освободят и Херсон, и Запорожье. Поэтому заключить перемирие сейчас и не потерять новые территории уже станет "победой" для киевской верхушки, полагает Царёв.

Напомним, 14 июня Путин во время выступления в МИД назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Для этого, по словам главы государства, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент. В офисе Владимира Зеленского уже отвергли предложение Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.

Авторы Татьяна Миссуми