Украина введёт ответные ограничения на въезд граждан Израиля

Требование Израиля к гражданам безвизового режима со страной получать разрешение на пребывание в стране до 90 суток, по сути, нивелирует этот режим, заявил посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук. По его словам, Киев введёт ограничения на въезд для израильтян.

Дипломат назвал это решение ответной мерой. Корнийчук уточнил, что власти Украины на данный момент изучают специфику ответных электронных документов, оставаясь открытыми к обсуждению политики поездок.