Украина введёт ответные ограничения на въезд граждан Израиля
Требование Израиля к гражданам безвизового режима со страной получать разрешение на пребывание в стране до 90 суток, по сути, нивелирует этот режим, заявил посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук. По его словам, Киев введёт ограничения на въезд для израильтян.
Дипломат назвал это решение ответной мерой. Корнийчук уточнил, что власти Украины на данный момент изучают специфику ответных электронных документов, оставаясь открытыми к обсуждению политики поездок.
Посол напомнил, что решение о безвизовом режиме между двумя странами было принято в 2010 году. Это не помешало Израилю принять недружественные меры, ограничивающие украинцев. В ответ десяткам тысяч евреев-хасидов будет сложно во время праздника (Рош ха-Шана) по привычке посетить Умань в Черкасской области в качестве паломников.
Ранее Life.ru писал, что ЕС надеется подписать документ о гарантиях безопасности Украине до конца июня. Политолог уверен, что вопрос принятия страны в Евросоюз является европейской экспансией.
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