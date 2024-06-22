Во Франции предположили, что может заставить Макрона уйти в отставку

"Когда наступает политическая блокада, политический кризис, есть три возможности: перестановки в правительстве, роспуск парламента или отставка президента. Перестановки в текущих обстоятельствах вряд ли принесут пользу. Роспуск парламента только что произошёл, больше это делать нельзя в течение года, поэтому президенту останется только уйти в отставку, чтобы потенциально выйти из политического кризиса", — пояснила Ле Пен.