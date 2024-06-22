Во Франции предположили, что может заставить Макрона уйти в отставку
Ле Пен: Макрон уйдёт в отставку при политическом кризисе во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Elyseefr
Президент Франции Эмманюэль Макрон уйдёт в отставку, если в стране после внеочередных парламентских выборов случится политический кризис, рассказала телеканалу BFMTV глава фракции правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Марин Ле Пен.
"Когда наступает политическая блокада, политический кризис, есть три возможности: перестановки в правительстве, роспуск парламента или отставка президента. Перестановки в текущих обстоятельствах вряд ли принесут пользу. Роспуск парламента только что произошёл, больше это делать нельзя в течение года, поэтому президенту останется только уйти в отставку, чтобы потенциально выйти из политического кризиса", — пояснила Ле Пен.
Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон задумывается об отставке после фиаско на выборах. Его партия "Ренессанс" потерпела поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате Макрон распустил Национальное собрание и объявил даты голосования на досрочных парламентских выборах: первый тур начнётся 30 июня, второй — 7 июля. После этого ведущие профсоюзы страны призвали к митингам.