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21 июня, 21:57

Во Франции предположили, что может заставить Макрона уйти в отставку

Ле Пен: Макрон уйдёт в отставку при политическом кризисе во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Elyseefr

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Elyseefr

Президент Франции Эмманюэль Макрон уйдёт в отставку, если в стране после внеочередных парламентских выборов случится политический кризис, рассказала телеканалу BFMTV глава фракции правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Марин Ле Пен.

"Когда наступает политическая блокада, политический кризис, есть три возможности: перестановки в правительстве, роспуск парламента или отставка президента. Перестановки в текущих обстоятельствах вряд ли принесут пользу. Роспуск парламента только что произошёл, больше это делать нельзя в течение года, поэтому президенту останется только уйти в отставку, чтобы потенциально выйти из политического кризиса", — пояснила Ле Пен.

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В Париже толпы митингующих вышли против правой партии "Национальное объединение"

Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон задумывается об отставке после фиаско на выборах. Его партия "Ренессанс" потерпела поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате Макрон распустил Национальное собрание и объявил даты голосования на досрочных парламентских выборах: первый тур начнётся 30 июня, второй — 7 июля. После этого ведущие профсоюзы страны призвали к митингам.

Анатолий Симоненко
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