Психолог рассказала о новом "вирусе", который заражает жителей мегаполисов

Жители современных мегаполисов всё чаще становятся заложниками панических атак — состояния, при котором человек ощущает внезапный приступ тревоги и страха, сопровождаемый учащённым сердцебиением, головокружением и тошнотой. Случаи выявления подобных припадков увеличиваются с каждым днём, рассказала клинический психолог Мария Агаева.

"Сегодня этот тренд распространяется как вирус", — сравнила собеседница "Газеты.ru".

К главным причинам панических атак относят генетическую предрасположенность, стресс и употребление психоактивных веществ. Негативный отпечаток откладывает и быстрый темп жизни в больших городах, сопряжённый с огромным потоком информации. Он-то и доводит нервную систему до перегрузки.