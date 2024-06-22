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22 июня, 04:43

Психолог рассказала о новом "вирусе", который заражает жителей мегаполисов

Психолог Агаева: Панические атаки распространяются в мегаполисах как вирус

Жители современных мегаполисов всё чаще становятся заложниками панических атак — состояния, при котором человек ощущает внезапный приступ тревоги и страха, сопровождаемый учащённым сердцебиением, головокружением и тошнотой. Случаи выявления подобных припадков увеличиваются с каждым днём, рассказала клинический психолог Мария Агаева.

"Сегодня этот тренд распространяется как вирус", — сравнила собеседница "Газеты.ru".

К главным причинам панических атак относят генетическую предрасположенность, стресс и употребление психоактивных веществ. Негативный отпечаток откладывает и быстрый темп жизни в больших городах, сопряжённый с огромным потоком информации. Он-то и доводит нервную систему до перегрузки.

"Однажды испытав на себе паническую атаку, человек может стремиться избегать факторов, её провоцирующих, например физических усилий или посещения мест с большим скоплением людей. Это может привести к затворничеству и снижению работоспособности", — подытожила психолог.

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Стресс является одной из главных причин возникновения ещё одного крайне опасного состояния — гипертонического криза, рассказывал Life.ru ранее. Избежать этого диагноза поможет овощ-антистресс, который растёт у каждого на грядке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / africa_pink

Илья Пушкарев
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