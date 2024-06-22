Медведев обвинил страны Европы в предательстве итогов Второй мировой войны
Медведев: РФ в СВО искореняет фашизм в забывшей Вторую мировую Европе
Россия проводит СВО на Украине, чтобы искоренить фашизм в странах ЕС, которые забыли уроки Второй мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о годовщине ВОВ. Он напомнил, что в те годы на СССР обрушилась вся мощь "покорённой нацистами Европы".
"Сегодня Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в предавшей итоги Второй мировой войны Европе. Сделаем всё, чтобы уберечь нашу Родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов её граждан. Низкий поклон нашим героическим ВС", — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, 22 июня — день начала Великой Отечественной войны. Ранее Life.ru сообщал, что посвящённая сохранению памяти о ВОВ акция "Линия памяти" прошла на набережной Москвы-реки. Её участники зажгли 1418 свечей — столько дней и ночей длилась самая кровопролитная баталия в истории человечества. Также стало известно, что акция "Свеча Памяти" прошла более чем в 50 странах мира и собрала свыше 1 млн человек.
ТАСС / Штукина Екатерина