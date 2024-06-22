Участники акции "Сад памяти" высадили 20 молодых елей на Поклонной горе в Москве 22 июня, 16:11 В Москве прошла акция "Сад памяти". Обложка © Telegram / Сад памяти

В Москве на Поклонной горе состоялось финальное мероприятие акции "Сад памяти" в честь годовщины начала Великой Отечественной войны. По традиции оно прошло у Музея Победы: участники зажгли свечи, почтили павших героев минутой молчания и высадили деревья.

В Москве прошла акция "Сад памяти". Обложка © Telegram / Сад памяти

В Москве прошла акция "Сад памяти". Обложка © Telegram / Сад памяти

К акции присоединились не только регионы России, но и десятки других стран. Сначала участники мероприятия посетили экспозицию "Лица Победы" и зажгли свечи у монумента "Скорбящая мать". Потом у Музея Победы высадили 20 памятных елей. Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов посвятил высаженное дерево памяти дедушки — Владимира Цыганова — и дяди — Виктора Цыганова, которые вернулись с фронта с победой.

"Эта акция важна для того, чтобы сохранить светлую память в честь погибших наших соотечественников в Великую Отечественную войну, которые защитили нашу страну, нашу жизнь и наше будущее", — отметил замминистра.

В Москве прошла акция "Сад памяти". Обложка © Telegram / Сад памяти

Своё дерево в честь двух дедов-фронтовиков высадила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала о героях своей семьи и отметила, что министерство всегда поддерживает такие инициативы, как "Сад памяти", которые помогают сохранить историю. При этом организовать мероприятие на Поклонной горе помогли более 15 тысяч волонтёров Победы.

"Особенно ценно, что к проведению акции в этом году подключилась и наша международная команда: в 39 странах волонтёры отдали дань памяти советским солдатам. Ведь помнить и чтить наших героев — это не только долг, но и основа нашего единства и силы независимо от места жительства", — сказала заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Авторы Татьяна Миссуми