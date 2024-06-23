Магниты всё ещё в топе: Россияне рассказали, какие сувениры чаще всего привозят из отпуска
Россияне в среднем тратят от двух до пяти тысяч рублей на сувениры из отпуска
Россияне всё ещё чаще других сувениров привозят магниты из отпуска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrius Zemaitis
Большинство путешественников тратят не более пяти тысяч рублей на сувениры во время отпуска по России, а самыми популярными остаются магниты. Такие результаты исследования публикует "Газета.ru".
В основном туристы привозят презенты семье и детям (79%), себе (70%), а также друзьям (69%), не забывая также радовать коллег (32%). На втором месте по популярности идут чай и сладости, реже привозят банные принадлежности. Интересно, что ещё одним "сувениром" россияне считают память и эмоции, которые они получили в поездке.
Путешественники рассказали, что и сами любят получать подарки от близких и друзей. Большинство предпочитает еду и напитки (49%), изделия ручной работы или картины (47%), а также украшения и аксессуары (47%). А вот магниты предпочитают немногие — лишь 34% выбрали этот вариант.
Ранее стало известно, за какие сувениры из "Титаника" фанаты готовы отдать бешеные деньги. В перечень лотов вошли платье главной героини фильма и дверь, благодаря которой она осталась жива.