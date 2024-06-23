ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 05:02

Магниты всё ещё в топе: Россияне рассказали, какие сувениры чаще всего привозят из отпуска

Россияне в среднем тратят от двух до пяти тысяч рублей на сувениры из отпуска

Россияне всё ещё чаще других сувениров привозят магниты из отпуска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrius Zemaitis

Россияне всё ещё чаще других сувениров привозят магниты из отпуска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrius Zemaitis

Большинство путешественников тратят не более пяти тысяч рублей на сувениры во время отпуска по России, а самыми популярными остаются магниты. Такие результаты исследования публикует "Газета.ru".

Эндокринолог Павлова: Магнитики на холодильнике могут сделать людей счастливее
Эндокринолог Павлова: Магнитики на холодильнике могут сделать людей счастливее

В основном туристы привозят презенты семье и детям (79%), себе (70%), а также друзьям (69%), не забывая также радовать коллег (32%). На втором месте по популярности идут чай и сладости, реже привозят банные принадлежности. Интересно, что ещё одним "сувениром" россияне считают память и эмоции, которые они получили в поездке.

Путешественники рассказали, что и сами любят получать подарки от близких и друзей. Большинство предпочитает еду и напитки (49%), изделия ручной работы или картины (47%), а также украшения и аксессуары (47%). А вот магниты предпочитают немногие — лишь 34% выбрали этот вариант.

5 причин, почему подаренный цветок в горшке убьёт энергетику вашего дома
5 причин, почему подаренный цветок в горшке убьёт энергетику вашего дома

Ранее стало известно, за какие сувениры из "Титаника" фанаты готовы отдать бешеные деньги. В перечень лотов вошли платье главной героини фильма и дверь, благодаря которой она осталась жива.

Нигина Азамова
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров