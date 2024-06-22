Сборная России выиграла в турнире по фиджитал-футболу на Играх БРИКС
Команда России одержала победу в соревнованиях по фиджитал-футболу на Играх БРИКС в Казани.
В заключительном матче россияне одолели команду Казахстана со счётом 9:7. Сборная РФ была сильнее как на оффлайн поле (3:2), так и на цифровом этапе (6:5). Бронзовую медаль завоевала Венесуэла, переиграв в матче за третье место сборную Бразилии.
Как сообщал Life.ru, 12 июня в России стартовали Игры БРИКС. Более 4750 участников выступают за свои страны в 27 видах спорта. Всего разыгрывается 387 комплектов медалей. Игры завершатся 23 июня. На днях стало известно, что Россия досрочно выиграла медальный зачёт.
ТАСС / Алеев Егор