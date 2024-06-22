ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 18:51

Сборная России выиграла в турнире по фиджитал-футболу на Играх БРИКС

Команда России одержала победу в соревнованиях по фиджитал-футболу на Играх БРИКС в Казани.

В заключительном матче россияне одолели команду Казахстана со счётом 9:7. Сборная РФ была сильнее как на оффлайн поле (3:2), так и на цифровом этапе (6:5). Бронзовую медаль завоевала Венесуэла, переиграв в матче за третье место сборную Бразилии.

Сборная России завоевала 156 золотых медалей на Играх БРИКС и возглавила зачёт
Сборная России завоевала 156 золотых медалей на Играх БРИКС и возглавила зачёт

Как сообщал Life.ru, 12 июня в России стартовали Игры БРИКС. Более 4750 участников выступают за свои страны в 27 видах спорта. Всего разыгрывается 387 комплектов медалей. Игры завершатся 23 июня. На днях стало известно, что Россия досрочно выиграла медальный зачёт.

Обложка ©

ТАСС / Алеев Егор

Александра Мышляева
  • Новости
  • БРИКС
  • Спорт
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров