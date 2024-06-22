Сборная России выиграла в турнире по фиджитал-футболу на Играх БРИКС

Команда России одержала победу в соревнованиях по фиджитал-футболу на Играх БРИКС в Казани.

В заключительном матче россияне одолели команду Казахстана со счётом 9:7. Сборная РФ была сильнее как на оффлайн поле (3:2), так и на цифровом этапе (6:5). Бронзовую медаль завоевала Венесуэла, переиграв в матче за третье место сборную Бразилии.