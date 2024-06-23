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22 июня, 21:47

Сборная Бельгии обыграла Румынию на Евро, но осталась на второй строчке в группе

Сборная Бельгии обыграла Румынию на Евро-2024. Обложка © X / UEFA EURO 2024

Сборная Бельгии обыграла Румынию на Евро-2024. Обложка © X / UEFA EURO 2024

Матч между сборными Бельгии и Румынии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу завершился в Кёльне. На момент финального свистка "красные дьяволы" лидировали с результатом 2:0.

Счёт уже на 2-й минуте открыл полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс. В середине второго тайма нападающий Ромелу Лукаку мог удвоить преимущество сборной благодаря точному удару по воротам, но судья отменил гол из-за офсайда. Точку в матче на 80-й минуте поставил хавбек Кевин Де Брёйне, который получил передачу от голкипера Куна Кастелса.

Несмотря на итоги матча, румынская сборная продолжает лидировать в группе Е. Бельгийская же команда расположилась на втором месте. Третьими идут словаки, а замыкают квартет украинцы. Стоит отметить, что у всех команд после двух туров по три очка.

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Ранее определился ещё один участник плей-офф Евро-2024. Им стала сборная Португалии, которая разгромила команду Турции со счётом 3:0. Один забитый мяч достался победителям в результате автогола.

Илья Пушкарев
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