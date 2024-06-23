Сборная Бельгии обыграла Румынию на Евро, но осталась на второй строчке в группе

Матч между сборными Бельгии и Румынии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу завершился в Кёльне. На момент финального свистка "красные дьяволы" лидировали с результатом 2:0.

Счёт уже на 2-й минуте открыл полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс. В середине второго тайма нападающий Ромелу Лукаку мог удвоить преимущество сборной благодаря точному удару по воротам, но судья отменил гол из-за офсайда. Точку в матче на 80-й минуте поставил хавбек Кевин Де Брёйне, который получил передачу от голкипера Куна Кастелса.