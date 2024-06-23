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23 июня, 03:29

Россияне рассказали, из какого материала им по душе многоквартирные дома

Эксперт Семёнов: Металлокаркас снижает себестоимость работ по строительству дома

Почти четверть россиян (24%) убеждены, что живут в доме, находящемся в хорошем состоянии, пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса Оренбургского завода металлоконструкций, в котором приняли участие свыше полутора тысяч человек.

Наиболее качественными домами россияне считают те, что сделаны из кирпича и монолита. В панельных зданиях хочет жить только каждый седьмой человек. При этом более половины респондентов (53%) полагают, что состояние их дома — приемлемое, а 23% резко недовольны местом проживания.

Большинство хвалебных комментариев (72%) поступало от жителей многоквартирных монолитных домов и 57% — от жителей кирпичных. А вот проживающие в панельных домах чаще высказывали негативное мнение.

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Подавляющее большинство респондентов живёт в многоквартирных домах (94%). Из них 74% мечтают перебраться в частный дом: 49% — в кирпичный, 24% — из газобетона, 23% — из дерева, 4% — из стали. Металлокаркас остаётся непопулярной технологией строительства.

"О возможности строительства частных домов из стальных металлоконструкций знают всего 8% россиян, тогда как абсолютное большинство — 92% — не в курсе того, что этот материал может использоваться для частного строительства", — рассказал заместитель гендиректора завода Александр Семёнов.

Он обратил внимание, что у таких домов — высокий потенциал, а стоят они не так дорого, как популярные материалы. По его словам, использование металлокаркаса в строительстве помогает в среднем снизить себестоимость работ на 8%, в зависимости от проекта, климата в регионе и некоторых других факторов.

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Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы хотят разрешить россиянам тратить средства материнского капитала на индивидуальное жилищное строительство с использованием эскроу-счетов. Средства или часть средств маткапитала могут быть направлены на счёт эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо (либо индивидуальный предприниматель), осуществляющее строительство дома.

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Агентство "Москва"

Анатолий Симоненко
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