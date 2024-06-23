Оттолкнул и обматерил: Кулачная дуэль Павловича и Волкова в UFC закончилась скандалом

Конфликт двух спортсменов запечатлели видеооператоры. На кадрах видно, что Павлович с окровавленным лицом в сердцах оттолкнул Волкова и выругался в его адрес. Позже Александр рассказал, что впервые услышал мат из уст Сергея.

"Что меня удивило действительно после боя: я в первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом, послав меня. Если я себе такое позволяю в качестве шутки или для красного словца, то от него такого не слышал. Видимо, у него какие-то проблемы со мной", — прокомментировал инцидент Волков на пресс-конференции.