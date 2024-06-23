Оттолкнул и обматерил: Кулачная дуэль Павловича и Волкова в UFC закончилась скандалом
Павлович оттолкнул и обматерил Волкова после поражения на турнире UFC
Поединок российских бойцов смешанного стиля Сергея Павловича и Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Эр-Рияде завершился неожиданным скандалом. Одержавший победу Драго хотел поблагодарить соотечественника за конкурентный поединок, но получил в ответ лишь толчок руками и нецензурную брань.
Конфликт двух спортсменов запечатлели видеооператоры. На кадрах видно, что Павлович с окровавленным лицом в сердцах оттолкнул Волкова и выругался в его адрес. Позже Александр рассказал, что впервые услышал мат из уст Сергея.
Сергей Павлович оттолкнул Александра Волкова по окончании поединка. Видео © Telegram / UFC Russia
"Что меня удивило действительно после боя: я в первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом, послав меня. Если я себе такое позволяю в качестве шутки или для красного словца, то от него такого не слышал. Видимо, у него какие-то проблемы со мной", — прокомментировал инцидент Волков на пресс-конференции.
Судьи отдали Волкову победу единогласным решением по истечении трёх раундов. Событием вечера же стал поединок австралийца Роберта Уиттакера и россиянина Икрама Алискерова. Иностранец отправил соперника в нокаут в первом же раунде.
Telegram / UFC Russia