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23 июня, 02:37

Оттолкнул и обматерил: Кулачная дуэль Павловича и Волкова в UFC закончилась скандалом

Павлович оттолкнул и обматерил Волкова после поражения на турнире UFC

Поединок российских бойцов смешанного стиля Сергея Павловича и Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Эр-Рияде завершился неожиданным скандалом. Одержавший победу Драго хотел поблагодарить соотечественника за конкурентный поединок, но получил в ответ лишь толчок руками и нецензурную брань.

Конфликт двух спортсменов запечатлели видеооператоры. На кадрах видно, что Павлович с окровавленным лицом в сердцах оттолкнул Волкова и выругался в его адрес. Позже Александр рассказал, что впервые услышал мат из уст Сергея.

Сергей Павлович оттолкнул Александра Волкова по окончании поединка. Видео © Telegram / UFC Russia

"Что меня удивило действительно после боя: я в первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом, послав меня. Если я себе такое позволяю в качестве шутки или для красного словца, то от него такого не слышал. Видимо, у него какие-то проблемы со мной", — прокомментировал инцидент Волков на пресс-конференции.

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Судьи отдали Волкову победу единогласным решением по истечении трёх раундов. Событием вечера же стал поединок австралийца Роберта Уиттакера и россиянина Икрама Алискерова. Иностранец отправил соперника в нокаут в первом же раунде.

Обложка ©

Telegram / UFC Russia

Илья Пушкарев
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