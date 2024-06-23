Будут страдать новички: В Чехии призвали принимать страны в ЕС по одной

Евросоюз должен принимать страны-кандидаты по очереди, а не группами, ведь иначе могут пострадать более подготовленные новички, рассказал агентству APA министр иностранных дел Ян Липавский. Его цитирует Radio Prague International.

По словам Липавского, государства должны конкурировать друг с другом по критериям вхождения в ЕС, а совместное принятие сразу нескольких стран сдержит развитие более подготовленных кандидатов. При этом он считает Украину "особым случаем" из-за её конфликта с РФ. По этой причине, считает министр, Незалежную нужно поддержать за то, что она стремится к демократии и "европейскому стилю жизни".