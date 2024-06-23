Навка со слезами на глазах описала Заворотнюк в гробу: "Как царевна!"

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о том, как выглядела Анастасия Заворотнюк во время отпевания в храме. На похоронах было запрещено делать фото покойной актрисы в гробу, но олимпийская чемпионка рассказала, как прошли поминки и церемония прощания, в эфире программы Андрея Малахова "Сегодня вечером".

"Конечно, у неё во внешности произошли изменения. Но во время отпевания она лежала в храме… просто красавица", — со слезами на глазах рассказала Навка и добавила: — Как царевна!"

Ещё один участник программы Сергей Майоров поделился, что не мог поверит в то, что Анастасия Заворотнюк умерла. Друзья покойной актрисы разгневались на журналистов, которые решили, что на ней было много грима.

Вместе с тем Навка поделилась, что муж Заворотнюк Петр Чернышёв мужественно выносил сложный период лечения своей супруги. Он сутками находился в больнице. Подруги больной умудрялись отвлекать мужчину, чтобы пронести в палату к ней бокал красного вина.

Фигурист не хотел, чтобы поминки его супруги проходили с алкоголем, заявив, что они не пили пять лет. Его шокировало признание Навки в том, что Анастасия иногда выпивала в палате с подругами. Доводы чемпионки всё же сработали, и поминки актрисы прошли со спиртным.

"Я говорю: "Она будет недовольна, если мы за неё не поднимем бокал. Ты как хочешь, а мы это сделаем". И он согласился", — вспоминает Навка.