Путин рассказал молодым офицерам об отдыхе после серии командировок в Азию

"Вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками. Увидеться, поговорить — это и есть отдых", — сказал российский лидер. Кадры опубликованы в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Во встрече главы государства с выпускниками вузов Минобороны и силовых ведомств, которая прошла в Георгиевском зале Кремля, принимало участие более 600 лучших учащихся этих заведений. Президент обратился к собравшимся с речью о важности офицерской службы и о ситуации в мире, с которой сталкивается страна. Несмотря на многочасовые перелёты, он был бодр и после протокольной части активно общался с молодыми офицерами.