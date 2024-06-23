Путин рассказал молодым офицерам об отдыхе после серии командировок в Азию
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как успевает отдыхать после серии нелёгких зарубежных командировок. Соответствующий вопрос ему задали выпускники высших военных учебных заведений во время встречи.
Путин на встрече с молодыми офицерами после длительных командировок. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками. Увидеться, поговорить — это и есть отдых", — сказал российский лидер. Кадры опубликованы в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Во встрече главы государства с выпускниками вузов Минобороны и силовых ведомств, которая прошла в Георгиевском зале Кремля, принимало участие более 600 лучших учащихся этих заведений. Президент обратился к собравшимся с речью о важности офицерской службы и о ситуации в мире, с которой сталкивается страна. Несмотря на многочасовые перелёты, он был бодр и после протокольной части активно общался с молодыми офицерами.
Напомним, 18 июня состоялся официальный визит Владимира Путина в КНДР. Лидеры обоих государств общались несколько часов, после чего подписали Договор о всеобъемлющем партнёрстве. А 19 июня Путин прибыл с визитом во Вьетнам.