В Крыму предложили помощь Севастополю после смертоносной атаки ВСУ
Аксёнов: Крым поможет разместить в больницах раненных под обстрелом Севастополя
Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родственникам погибших в результате обстрела Севастополя. Он отметил, что республика готова оказать необходимую поддержку, в том числе разместить раненых в больницах.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней атаки на Севастополь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Нахожусь на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы республики.
Как ранее сообщал Life.ru, число погибших в результате сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь выросло до трёх человек, двое из которых дети. Количество раненых составляет почти 100 человек. Позже стало известно, что ВСУ в День Святой Троицы мирный город атаковали тактическими ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боевыми частями.
ТАСС / Сергей Мальгавко