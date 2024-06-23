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23 июня, 12:33

В Крыму предложили помощь Севастополю после смертоносной атаки ВСУ

Аксёнов: Крым поможет разместить в больницах раненных под обстрелом Севастополя

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родственникам погибших в результате обстрела Севастополя. Он отметил, что республика готова оказать необходимую поддержку, в том числе разместить раненых в больницах.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней атаки на Севастополь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Нахожусь на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы республики.

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Как ранее сообщал Life.ru, число погибших в результате сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь выросло до трёх человек, двое из которых дети. Количество раненых составляет почти 100 человек. Позже стало известно, что ВСУ в День Святой Троицы мирный город атаковали тактическими ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боевыми частями.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Мышляева
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