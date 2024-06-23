В Крыму предложили помощь Севастополю после смертоносной атаки ВСУ

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родственникам погибших в результате обстрела Севастополя. Он отметил, что республика готова оказать необходимую поддержку, в том числе разместить раненых в больницах.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней атаки на Севастополь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Нахожусь на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы республики.