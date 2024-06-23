Вучич призвал МВД готовиться к любому возможному сценарию

Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД подготовиться к любому возможному сценарию. По его мнению, ситуация в сфере безопасности в Европе может ухудшиться до конца года. Об этом политик заявил в ходе торжественного награждения лучших сотрудников в День Министерства внутренних дел Сербии.

"Живём в мире, где нет безопасности, стабильности, и невозможно с лёгкостью рассматривать то, что будет происходить до конца этого года, а тем более планировать многое на будущее", — заявил Вучич в ходе мероприятия.