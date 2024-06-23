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23 июня, 13:26

Вучич призвал МВД готовиться к любому возможному сценарию

Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД подготовиться к любому возможному сценарию. По его мнению, ситуация в сфере безопасности в Европе может ухудшиться до конца года. Об этом политик заявил в ходе торжественного награждения лучших сотрудников в День Министерства внутренних дел Сербии.

"Живём в мире, где нет безопасности, стабильности, и невозможно с лёгкостью рассматривать то, что будет происходить до конца этого года, а тем более планировать многое на будущее", — заявил Вучич в ходе мероприятия.

Сербский лидер подчеркнул, что работа МВД теперь станет ещё серьёзнее и важнее, поскольку безопасность населения имеет ключевое значение в сложившихся политических обстоятельствах.

Вучич ещё раз отказал Западу с требованием ввести санкции против России
Вучич ещё раз отказал Западу с требованием ввести санкции против России

Президент Сербии недавно выступил с предположением о том, что события на Украине, в ходе которых происходит конфликт Запада с Россией, приближают мир к глобальной катастрофе. Он объяснил это тем, что ни одна из сторон не хочет быть побеждённой и намерена идти до конца. Кроме того, он заявлял о том, что европейские лидеры надеялись легко победить РФ, однако поняли, что не смогут этого сделать. По его словам, именно это и стало причиной милитаризации НАТО и ЕС.

Обложка ©

ТАСС / POOL / SARAH MEYSSONNIER

Нигина Азамова
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