Вучич призвал МВД готовиться к любому возможному сценарию
Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД подготовиться к любому возможному сценарию. По его мнению, ситуация в сфере безопасности в Европе может ухудшиться до конца года. Об этом политик заявил в ходе торжественного награждения лучших сотрудников в День Министерства внутренних дел Сербии.
"Живём в мире, где нет безопасности, стабильности, и невозможно с лёгкостью рассматривать то, что будет происходить до конца этого года, а тем более планировать многое на будущее", — заявил Вучич в ходе мероприятия.
Сербский лидер подчеркнул, что работа МВД теперь станет ещё серьёзнее и важнее, поскольку безопасность населения имеет ключевое значение в сложившихся политических обстоятельствах.
Президент Сербии недавно выступил с предположением о том, что события на Украине, в ходе которых происходит конфликт Запада с Россией, приближают мир к глобальной катастрофе. Он объяснил это тем, что ни одна из сторон не хочет быть побеждённой и намерена идти до конца. Кроме того, он заявлял о том, что европейские лидеры надеялись легко победить РФ, однако поняли, что не смогут этого сделать. По его словам, именно это и стало причиной милитаризации НАТО и ЕС.
ТАСС / POOL / SARAH MEYSSONNIER