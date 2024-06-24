Раздутая проблема: Врач рассказала, что такое высотный метеоризм и как с этим справиться Гастроэнтеролог Кашух: Ежедневно человек выделяет до 1,5 литра газов 24 июня, 05:00 Даже здоровый человек выделяет ежедневно от 600 миллилитров до полутора литров газов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NadyaEugene

Ежедневно человек выделяет от 600 миллилитров до полутора литров газов: смеси кислорода, водорода, азота, углекислого газа, метана. Из-за работы бактерий, живущих в кишечнике и перерабатывающих пищу, этот "выхлоп" приобретает характерный неприятный запах. При нормальной работе кишечника этот процесс не вызывает особых проблем, а для того, чтобы избавиться от газов, всегда можно уединиться в туалетной комнате, но во время полёта в самолёте ситуация меняется. Как помочь себе при избыточном газообразовании на высоте, Life.ru рассказала эксперт лаборатории "Гемотест", врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Когда самолёт набирает высоту, давление за бортом постепенно снижается. В салоне его стабилизируют, но оно всё равно остаётся ниже нормальных показателей, привычных для людей. При этом газы, скопившиеся в кишечнике, увеличиваются в объёме примерно на треть и начинают постепенно выходить наружу. Это явление называется высотным метеоризмом.

С медицинской точки зрения никакой опасности высотный метеоризм не представляет. Но человек испытывает дискомфорт от вздутия живота и может смутиться от внезапного выхода газов наружу. Для всех находящихся в салоне проблему создаёт неприятный запах. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух

Полностью решить проблему высотного метеоризма вряд ли получится: даже искусственный интеллект и все достижения современной медицины и фармакологии бессильны против законов физики и физиологии. Но уменьшить газообразование и облегчить перелёт всё-таки можно, если следовать таким рекомендациям:

За день-два до авиаперелёта лучше отказаться от продуктов, которые способствуют вздутию живота и газообразованию. Это бобовые, капуста, шпинат, редька, яблоки, кукуруза, чёрный хлеб. В день полёта, особенно в аэропорту и на борту самолёта, не стоит пить газированные и алкогольные напитки, лучше заменить их чистой водой или несладким чаем. Если у человека есть проблемы с работой ЖКТ, рекомендуется заранее проконсультироваться с врачом, который посоветует, какие препараты помогут облегчить перелёт. Здоровому авиапассажиру на борту могут помочь активированный уголь или специальные препараты, которые снижают газообразование.

"Для большего комфорта в воздухе стоит надеть вещи, которые не стесняют движений, не передавливают талию. При ощущении дискомфорта можно уединиться в туалетной комнате и пару минут массировать живот круговыми движениями", — рекомендует собеседница Life.ru.

Если полёт длительный, стоит периодически вставать с кресла и слегка разминаться, можно пройтись по проходу между креслами. Это не слишком удобно в стеснённом пространстве самолёта, но за такую разминку спасибо скажут и желудочно-кишечный тракт, и сосуды, которым тоже нелегко приходится на высоте, отметила эксперт.

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Авторы Андрей Горяничев