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"Кусь" отменяется: Учёный рассказал, как выжить во время комариного нашествия в конце июня

Эксперт Темников: На конец июня в Москве приходится пик активности комаров

24 июня, 05:00
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chaossart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chaossart

Лето в Москве и Подмосковье как обычно началось с нашествия комаров и мошек, но к концу июня кровососы расплодились настолько, что атакуют детей и взрослых не только в лесных массивах и на дачах, но и в городе. Что нужно знать, чтобы выйти из этой битвы победителем? Об этом Life.ru спросил у заместителя декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Андрея Темникова.

"Многие виды комаров в Московской области предпочитают влажность 75–85%. В таких условиях увеличивается число снесённых яиц, лучше развиваются личинки, хорошо выживают и более активны взрослые особи. В то время как понижение влажности воздуха, наоборот, приводит к высыханию яиц (во временных водоёмах), сокращению продолжительности жизни взрослых комаров и уменьшению их активности в пользу поиска убежища от жары. Но проливные дожди, обрушившиеся на Московский регион, негативно сказываются на личиночной стадии развития комаров, заставляя их заныривать глубже в водоём или попросту не давая нормально развиваться", рассказал учёный в беседе с Life.ru.

Можно сказать, что проливные дожди губительны для личинок и благоприятны для имаго. И стремительного увеличения численности комаров, связанного с повышенной влажностью, ждать не следует. Комаров в ближайшее время будет больше, но это связано только с пиком активности выплода комаров, который как раз приходится на конец июня.

"В опасности в первую очередь дачники и жители Московской области. На территории города Москвы большинство водоёмов обрабатывают специальными реагентами от личинок комаров, что существенно снижает их численность", говорит Темников.

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Но как же минимизировать последствия комариного нашествия? Помогут следующие советы от нашего эксперта:

  • В многоквартирных домах лучшим средством от комаров будет установка противомоскитной мелкоячеистой сетки. Ячейки сеток должны быть меньше размера комара — то есть от 3 до 6 мм. Чтобы сделать сетку ещё более эффективной, её можно обработать специальным инсектицидом.
  • Также дома можно использовать природные репелленты. К ним относятся базилик и мята. Эти растения рекомендуют высаживать на подоконнике в целях профилактики. Использование химических репеллентов дома не рекомендуется, так как в замкнутом помещении они могут концентрироваться в воздухе и вызывать ухудшение состояния человека.
  • На природе можно использовать спреи, мази или эмульсии. Но перед нанесением репеллента следует обязательно проверить его на аллергическую реакцию на небольшом участке кожи.
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Ранее Life.ru писал, что укус комара может оказаться смертельно опасным для человека, если кровососущий является разносчиком возбудителей инфекций или паразитов. В связи с этим специалисты рассказали, что внешне заражённое насекомое никак не выдаст себя, а первым тревожным звоночком обычно становятся гриппоподобные симптомы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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