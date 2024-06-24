"Кусь" отменяется: Учёный рассказал, как выжить во время комариного нашествия в конце июня Эксперт Темников: На конец июня в Москве приходится пик активности комаров 24 июня, 05:00 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chaossart

Лето в Москве и Подмосковье как обычно началось с нашествия комаров и мошек, но к концу июня кровососы расплодились настолько, что атакуют детей и взрослых не только в лесных массивах и на дачах, но и в городе. Что нужно знать, чтобы выйти из этой битвы победителем? Об этом Life.ru спросил у заместителя декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Андрея Темникова.

"Многие виды комаров в Московской области предпочитают влажность 75–85%. В таких условиях увеличивается число снесённых яиц, лучше развиваются личинки, хорошо выживают и более активны взрослые особи. В то время как понижение влажности воздуха, наоборот, приводит к высыханию яиц (во временных водоёмах), сокращению продолжительности жизни взрослых комаров и уменьшению их активности в пользу поиска убежища от жары. Но проливные дожди, обрушившиеся на Московский регион, негативно сказываются на личиночной стадии развития комаров, заставляя их заныривать глубже в водоём или попросту не давая нормально развиваться", — рассказал учёный в беседе с Life.ru.

Можно сказать, что проливные дожди губительны для личинок и благоприятны для имаго. И стремительного увеличения численности комаров, связанного с повышенной влажностью, ждать не следует. Комаров в ближайшее время будет больше, но это связано только с пиком активности выплода комаров, который как раз приходится на конец июня.

"В опасности в первую очередь дачники и жители Московской области. На территории города Москвы большинство водоёмов обрабатывают специальными реагентами от личинок комаров, что существенно снижает их численность", — говорит Темников.

Но как же минимизировать последствия комариного нашествия? Помогут следующие советы от нашего эксперта:

В многоквартирных домах лучшим средством от комаров будет установка противомоскитной мелкоячеистой сетки. Ячейки сеток должны быть меньше размера комара — то есть от 3 до 6 мм. Чтобы сделать сетку ещё более эффективной, её можно обработать специальным инсектицидом.

Ячейки сеток должны быть меньше размера комара — то есть от 3 до 6 мм. Чтобы сделать сетку ещё более эффективной, её можно обработать специальным инсектицидом. Также дома можно использовать природные репелленты. К ним относятся базилик и мята. Эти растения рекомендуют высаживать на подоконнике в целях профилактики. Использование химических репеллентов дома не рекомендуется, так как в замкнутом помещении они могут концентрироваться в воздухе и вызывать ухудшение состояния человека.

К ним относятся Эти растения рекомендуют высаживать на подоконнике в целях профилактики. Использование химических репеллентов дома не рекомендуется, так как в замкнутом помещении они могут концентрироваться в воздухе и вызывать ухудшение состояния человека. На природе можно использовать спреи, мази или эмульсии. Но перед нанесением репеллента следует обязательно проверить его на аллергическую реакцию на небольшом участке кожи.

Ранее Life.ru писал, что укус комара может оказаться смертельно опасным для человека, если кровососущий является разносчиком возбудителей инфекций или паразитов. В связи с этим специалисты рассказали, что внешне заражённое насекомое никак не выдаст себя, а первым тревожным звоночком обычно становятся гриппоподобные симптомы.