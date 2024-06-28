Как не подхватить цистит на море: советы дубайского гинеколога Гинеколог Назарова: Мокрый купальник и переохлаждение повышают риск цистита 28 июня, 05:00 Цистит — штука неприятная и может испортить вам отпуск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Navistock

Цистит — это воспаление мочевого пузыря, которое часто встречается у людей, особенно у женщин, после купания в море. Причиной тому может быть переохлаждение, попадание инфекции из воды, а также ношение мокрого купальника на протяжении длительного времени. Чтобы насладиться отдыхом на море и избежать таких неприятностей, стоит придерживаться нескольких простых, но эффективных правил. О них читателям Life.ru рассказала акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук, доцент, ведущий специалист многофункциональный клиники KindCare в Дубае Сураё Назарова.

1. Соблюдайте гигиену

Перед тем как идти купаться и после купания обязательно принимайте душ. Это поможет смыть соль и микроорганизмы, которые могут стать причиной развития инфекций. Используйте мягкие гели для интимной гигиены с нейтральным pH, чтобы не нарушать естественный баланс микрофлоры.

2. Избегайте переохлаждения

Не сидите на холодных поверхностях и не оставайтесь в мокром купальнике дольше необходимого. После купания сразу же переодевайтесь в сухую одежду. Переохлаждение является одной из основных причин развития цистита.

3. Поддерживайте водный баланс

Пейте достаточно жидкости, особенно чистой воды, чтобы помочь организму вымывать потенциально вредные бактерии из мочевыводящих путей. Избегайте употребления алкоголя и кофеина в больших количествах, так как они могут привести к обезвоживанию.

4. Используйте барьерные методы контрацепции

Если вы планируете интимную близость во время отдыха на море, предпочтение следует отдавать барьерным методам контрацепции, таким как презервативы. Они помогут защититься от инфекций, передающихся половым путём, которые также могут спровоцировать цистит.

5. Носите удобную одежду

Избегайте ношения слишком тесного белья и одежды из синтетических материалов, так как это может создать благоприятную среду для размножения бактерий. Предпочтение следует отдавать натуральным тканям, таким как хлопок.

6. Пересмотрите рацион

Включите в свой рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами, особенно те, которые поддерживают здоровье мочеполовой системы, такие как клюква, черника, тыква и брусника. Они содержат вещества, которые могут предотвратить прикрепление бактерий к стенкам мочевыводящих путей.

7. Регулярно опорожняйте мочевой пузырь

Не терпите, если хочется в туалет. Регулярное опорожнение мочевого пузыря помогает предотвратить размножение бактерий и снижает риск развития цистита.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете значительно снизить риск развития цистита во время отдыха на море. Помните, что, если вы чувствуете первые симптомы цистита, такие как частое и болезненное мочеиспускание, необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи. Забота о собственном здоровье позволит вам полностью насладиться отдыхом без неприятных последствий Доктор медицинских наук Сураё Назарова

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Авторы Андрей Горяничев