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Регион
23 июня, 17:16
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Около 40 прихожан было в дербентском храме в момент нападения боевиков

Убитый в Дербенте священник. Фото © SHOT

Убитый в Дербенте священник. Фото © SHOT

Около 40 прихожан было в дербентском православном храме в момент нападения боевиков, сообщает Mash. Предварительно, террористы ворвались внутрь, застрелили охранника и перерезали горло священнику.

В Махачкалинской епархии заявили, что готовы оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале.

В НАК подтвердили смерть священника и полицейских во время нападений в Дагестане
В НАК подтвердили смерть священника и полицейских во время нападений в Дагестане

Напомним, вечером 23 июня сразу несколько перестрелок произошло в Дагестане: неизвестные напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. По последним данным, в результате атак погибли двое полицейских, ещё семь ранены. Также в Дербенте убит священник — террористы с ним зверски расправились. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.

Александра Вишнякова
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