Около 40 прихожан было в дербентском храме в момент нападения боевиков

В Махачкалинской епархии заявили, что готовы оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале.

Напомним, вечером 23 июня сразу несколько перестрелок произошло в Дагестане: неизвестные напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. По последним данным, в результате атак погибли двое полицейских, ещё семь ранены. Также в Дербенте убит священник — террористы с ним зверски расправились. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.