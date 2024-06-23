В НАК подтвердили смерть священника и полицейских во время нападений в Дагестане

Священник отец Николай и сотрудники полиции были убиты в результате нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Информацию подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

"Сегодня вечером в городах Дербент и Махачкала совершены вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции", — говорится в сообщении.