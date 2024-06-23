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23 июня, 17:18

В НАК подтвердили смерть священника и полицейских во время нападений в Дагестане

Священник отец Николай и сотрудники полиции были убиты в результате нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Информацию подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

66-летний Николай Котельников. Фото © SHOT

66-летний Николай Котельников. Фото © SHOT

"Сегодня вечером в городах Дербент и Махачкала совершены вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

Нападения в Дагестане 23 июня: что известно
Нападения в Дагестане 23 июня: что известно

Напомним, сразу в нескольких городах Дагестана были совершены атаки. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего подожгли здания и скрылись. Уточнялось, что они зверски расправились с пожилым священником. В розыск объявлен их автомобиль "Фольксваген-Поло" белого цвета с госномером 921. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС. Предварительно, один инспектор погиб. Также известно о шестерых пострадавших. Напавшие также попали на видео.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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