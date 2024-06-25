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25 июня, 00:55

Трамп заявил о "пытках" в тюрьме в 2023 году

Трамп заявил, что его пытали в тюрьме в штате Джорджия в 2023 году

Тюремная фотография Трампа. Обложка © Fulton County Government

Тюремная фотография Трампа. Обложка © Fulton County Government

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что подвергался пыткам в тюрьме штата Джорджии в 2023 году. Информация следует из письма штаба экс-президента США, выдержку из которого приводит газета The Hill.

"Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки", — утверждает Трамп.

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Напомним, что в августе 2023 года Трамп прошёл формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон. Там миллиардеру сделали официальное тюремное фото, на котором он изображён в белой рубашке, синем костюме и красном галстуке. Трамп пробыл в тюрьме около 20 минут, после чего политика отпустили.

Оксана Попова
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