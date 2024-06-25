Трамп заявил о "пытках" в тюрьме в 2023 году

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что подвергался пыткам в тюрьме штата Джорджии в 2023 году. Информация следует из письма штаба экс-президента США, выдержку из которого приводит газета The Hill.

"Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки", — утверждает Трамп.